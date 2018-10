Checco Zalone è morto. La bufala partita dal Messangero.. attenzione ai siti con nomi simili ai veri e autorevoli. Insomma non solo con Positanonews nascono siti che copiano il nome e fanno circolare notizie false e tendenziose, come falso è il fatto che sia un giornale registrato ed è falso che ci siano persone di Positano. Positanonews è il primo giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina ne nascono in continuazione che riprendono il nostro nome non possiamo far altro che mettervi sull’allarme, diffidate dalle imitazioni che creano confusioni, come ultimamente con le notizie false sulla strada, a scanso di equivoci non ci riferiamo solo a un sito, sono tanti che cercano di imitarci, da quelli facilmente riconoscibili agli altri, ma parliamo di Checco Zalone.

Una vera e propria bufala, quella che ha coinvolto Checco Zalone: l’attore e comico pugliese, al secolo Luca Medici, è stato vittima, a sua insaputa e suo malgrado, di una fake news di pessimo gusto che si è diffusa sul web nelle ultime ore. Un sito specializzato in bufale, infatti, aveva riportato la notizia della morte dell’attore in seguito ad un incidente stradale.

La realtà, ovviamente, è che Checco Zalone, amatissimo comico capace di descrivere con genialità le debolezze degli italiani, è vivo e vegeto e non è rimasto coinvolto in un incidente d’auto. Si tratta di una vera e propria bufala, decisamente di cattivo gusto, che aveva come obiettivo quello di ingannare e puntare sull’emotività degli utenti meno attenti ai particolari.

A diffondere la notizia, infatti, è stato un sito chiamato Il Messangero, che richiama in qualche modo la testata romana Il Messaggero. Non è una novità che siti del genere, con nomi simili a quelli dei grandi quotidiani italiani, utilizzino questo stratagemma per ingannare gli utenti. Basti pensare, ad esempio, a quei siti come Il Giomale e Il Fatto Quotidaino.

In questo caso, però, si è sfruttata l’emotività di chi, in buona fede, ha creduto davvero che Checco Zalone fosse morto. Non è così, per fortuna, ed il nome dell’attore pugliese, divenuto leggenda del cinema italiano grazie a film come Sole a catinelle e Quo vado?, si va ad aggiungere ad una lunga lista di vip che hanno dovuto smentire la notizia (falsa) della propria morte: da Gigi Buffon a Lino Banfi, passando per Franco Battiato, Owen Wilson, Zucchero, Barack Obama, Britney Spears, Brad Pitt, Sylvester Stallone e Paolo Villaggio. L’attore genovese, prima della morte, avvenuta nel luglio 2017, era stato più volte chiamato in causa da questi bufalari del lutt