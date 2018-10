Champions,Per il Napoli solo applausi

Q uel pallone l’ha quasi preteso, sarebbe stato suo a tutti i costi. L’ha voluto, l’ha cercato, l’ha trovato. Gol. Il paradosso del calcio: un tocco semplicissimo, sembrerebbe banale, per un istante folle, indimenticabile. Il San Paolo è ai suoi piedi (più il destro, per ovvi motivi), la scena l’ha rubata Lorenzo Insigne. Che segna quando la fine s’avvicina, che esulta con la sua gente, che ringrazia Callejon per avergli regalato un’opportunità. Lui, Insigne, non l’ha sprecata. Non avrebbe potuto. Il resto sono emozioni, è l’inerzia di una magica notte europea. «Ma l’importante – sottolinea a fine partita l’attaccante del Napoli – non è chi segna, ma vincere le partite. E comunque farlo così, contro una grande squadra come il Liverpool, è bellissimo».

CHE NOTTE! Il minuto novanta è testimone di una fotografia che Insigne, diretto sotto la Curva B, rincorso dai suoi compagni, ricorderà a lungo: «Il gol è arrivato tardi, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione, lo meritavamo per le occasioni create, specialmente nella ripresa. Volevamo la vittoria a tutti i costi e per fortuna ci siamo riusciti». L’ha ottenuta il Napoli al termine di una partita condotta con personalità e idee chiare, fine lucidità, circolazione del pallone rapida e profondità continua. Il gol è una folata d’occasioni a ripetizione, una dopo l’altra, prima di quella decisiva. PRIMI. Ora che la classifica s’è aggiornata, e il Napoli si ritrova primo con merito, con un gol realizzato e neppure uno subito, la qualificazione non è più (solo) complicata ma una doverosa salita da affrontare a testa alta, con orgoglio: «Eravamo a conoscenza delle difficoltà del nostro girone, che resta tosto, con squadre importanti. Noi vogliamo far bene sempre, rispondere presente ad ogni partita e dar fastidio a tutti, proprio come abbiamo fatto col Liverpool». LORENZO 2.0. La nuova vita di Insigne si spiega in quel pallone caduto dalla destra, da quell’attacco alla profondità che oggi, più di ieri, è una piacevole abitudine. Come segnare ad Alisson, due volte lo scorso anno (quando il brasiliano difendeva la porta della Roma) ed ora anche in Champions: «Alisson è un gran portiere, ma finché gli faccio gol sono contento». Insigne è un fantasista che si sente attaccante, frontale alla porta e con la squadra alle spalle, riferimento ultimo (o quasi) di una manovra che lui stesso conduce, prima di concluderla. CAMBIAMENTI. In stagione già sei reti dopo nove partite, una media insolita per chi, d’indole, correva sulla corsia mancina cercando di limitare gli altri, non solo assecondando il proprio istinto: «Ancelotti ha cambiato tanto – ammette Insigne – ma noi lo stiamo seguendo e siamo soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti. Ora ci godiamo questo successo, ma per poco. Testa subito al campionato». Domenica c’è il Sassuolo, ancora al San Paolo, ma nei pensieri il Liverpool e quest’epilogo ci resteranno il giusto, ancora per un po’. Sarebbe un peccato smarrire questa magica notte europea. Una notte da Champions.