Champions: trionfo del Napoli sul Liverpool con la rete di Insigne , De Laurentiis: “bella vittoria contro grande team”.

04/10/2018 – Trionfo del Napoli sul Liverpool al San Paolo, grazie ad una rete al 90 di Insigne che decide l’1-0 nella partita valida per la seconda giornata del gruppo C della Champions League. Gli azzurri, che hanno colpito anche una traversa con Mertens, sono in testa alla classifica con 4 punti, davanti a Liverpool e Psg con 3 e alla Stella Rossa Belgrado che è a quota 1.”Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis mentre lasciava lo stadio San Paolo, dopo aver assistito alla vittoria degli azzurri sul Liverpool nella seconda giornata di Champions League.ANCELOTTI: “ora più liberi mentalmente,’In passato a volte troppo timore,oggi partita che mi aspettavo”

“Non abbiamo mai perso il controllo, siamo sempre stati attenti: abbiamo fatto gol al tempo giusto. In fase difensiva non abbiamo concesso niente, neanche un contropiede. È stata la partita che mi aspettavo, vedo questa squadra tutti i giorni e conosco bene la qualità che c’è. Questa vittoria ci rende più liberi mentalmente, in passato alcune volte siamo stati troppo timorosi e preoccupati”. E’ questa l’analisi di Carlo Ancelotti, fatta ai microfoni di Sky, della prova del Napoli contro il Liverpool. Sulle novità di formazione, il tecnico spiega che “la rosa ha una qualità ottima. Oggi abbiamo difeso a 4 come sempre, è cambiata solo la costruzione da dietro. Ho messo tre centrali, con i due centrocampisti e Mario Rui molto largo per gestire meglio l’inizio del gioco ed evitare la forte pressione loro. Non volevo che ci levassero palla a inizio azione. Abbiamo insistito e alla fine siamo stati premiati”.INSIGNE: “E’ bello vincere così”

“Così è bello vincere. Abbiamo fatto una grande prestazione, volevamo il risultato a tutti i costi. Già pensiamo alla gara contro il Sassuolo, possiamo goderci poco la vittoria. Noi vogliamo rispondere presente ad ogni gara”. Così Lorenzo Insigne, intervistato da Sky nel dopopartita di Napoli-Liverpool. “Alisson? Lui è un grande portiere finché gli faccio gol, però sono contento – aggiunge ridendo il giocatore del Napoli -. La mia rete? Penso a farli e spero di fare sempre felice i tifosi. Napoli sempre più di Ancelotti? Sì, il mister ha cambiato tanto e lo stiamo seguendo”.

