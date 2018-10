Cetara, sversamento abusivo di gasolio: bonificate le acque. Ora si indaga

Cetara, Costiera Amalfitana. Sabato mattina c’è stato un intervento della Guardia Costiera nel Porto di Cetara. Grosse chiazze oleose sono state avvistate e segnalate all’interno del bacino. La Capitaneria di Salerno ha accertato che si trattava di uno sversamento abusivo di gasolio, ed ha poi disposto la bonifica in giornata dell’area in questione. Una nave specializzata ha arrestato la contaminazione da idrocarburi, utilizzando appositi panni assorbenti. L’inquinamento marino è stato scongiurato senza alcun rischio per la flora e la fauna marina. Le autorità hanno stimato diversi litri di carburante finiti in mare, con un fenomeno analogo a quello avvenuto lo scorso luglio. Ora si indaga sullo sversamento illecito, adoperando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, richieste ad alcune imbarcazioni ormeggiate alle banchine.