“Sui docenti grava la responsabilità di intercettare i bisogni dei ragazzi. Solo così si può arrivare ai successi formativi. Così possiamo evitare gli abbandoni. Anche quelli successivi, all’Università. Dobbiamo dare loro gli strumenti per una formazione completa… A scuola si inizia a vivere la vita. Cominciano le amici e gli amori. Ed è importante che la scuola sia accattivante… Lo studente non è un contenitore da riempire. Bisogna avere senso critico e non essere assuefatti alle nozioni… Voi siete nativi digitali rispetto alla mia generazione ed in questo siete avvantaggiati. Ma non dovete esserne schiavi e vivere le emozioni coltivando il vostro mondo interiore…”.

Così il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dott.ssa Luisa Franzese rispondendo, in un intenso confronto dialettico, alle domande dei giovani studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, nell’incontro tenuto stamani nell’Aula Magna del Liceo Classico “Galdi”.

Il terzo appuntamento della seconda edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE ha avuto, infatti, come tema Scuola oggi: spirito critico e scelte consapevoli Quali percorsi, quali competenze per muoversi nel mondo oggi. Ad intervistare la dott.ssa Luisa Franzese sono stati la giornalista Rosanna Di Giaimo, redattrice della rivista web Ulisse on line, e un pool di giornalisti in erba formato da Gianluca Rispoli, Filomena Di Benedetto, Leonardo Sorrentino, Stefano Avagliano e Sabrina Finamore, studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione.

L’incontro diretto da Pasquale Petrillo, direttore di Ulisse on line, è stato preceduto dal saluto della prof.ssa Maria Alfano, dirigente scolastica dell’I.I.S. “De Filippis – Galdi”, e dall’omaggio musicale dei giovani allievi dell’indirizzo musicale del “Galdi”, diretti dai maestri Ivan Iannone e Giuseppe Balzano, molto apprezzato dalla dott.ssa Franzese: “Ogni vostra esibizione musicale rappresenta un traguardo raggiunto e questa di oggi mi ha molto toccato”.

Prossimo appuntamento sabato prossimo 20 ottobre, ore 11, con la vicepresidente del MADRE (Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina) dott.ssa Letizia Magaldi, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Genoino” sul tema Cultura, risorsa per lo sviluppo del Mezzogiorno Giovani, lavoro ed emigrazione.

di 10 Galleria fotografica Il viaggio delle idee Luisa Franzese Miur Campania