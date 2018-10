Cava de Tirreni, 9 ottobre 2018. Il Vescovo di Sulmona – Valva, monsignor Michele Fusco, protagonista del primo incontro su “Il viaggio delle idee”, a Cava de’ Tirreni, con la serie di seminari giunti alla seconda edizione.

Il presule torna nella terra dell’arcidiocesi, dove è stato parroco ad Amalfi e Positano, per incontrare giovani studenti metelliani degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino”: sarà Essere giovani oggi Riconoscere, interpretare e scegliere in un mondo frammentato.

Martedì 9 ottobre nell’Auditorium dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, ha discusso di Essere giovani oggi Riconoscere, interpretare e scegliere in un mondo frammentato. L’incontro sarà dalla prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli” e diretto da Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line

“Ho molta speranza in voi giovani. In voi c’è meno individualismo e rispetto a noi adulti avete maggior senso della comunità… Dobbiamo andare alle fonti del Vangelo, lì troviamo un Gesù che non vieta ma invita a vivere in modo pieno e realizzato… Auspico una Chiesa aperta ai giovani, che sappia accogliere… Anche nel mondo virtuale ci sono molte possibilità di incontrare il prossimo e sentirsi parte della comunità…”.

Sono alcuni dei passaggi delle risposte che S.E. Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona – Valva, ha dato nell’incontro con i giovani studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, tenuto stamani nell’Auditorium dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli”.

Il primo appuntamento della seconda edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE ha avuto, infatti, come tema Essere giovani oggi Riconoscere, interpretare e scegliere in un mondo frammentato. Ad intervistare Mons. Fusco sono stati il giornalista Salvatore D’Angelo, Direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali della Diocesi Nocera Inferiore – Sarno, e un pool di giornalisti in erba formato da Miriam Apicella, Valeria Puleo, Agostino Cardamone e Gianluca Rispoli, studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione.

L’incontro diretto da Pasquale Petrillo, direttore di Ulisse on line, è stato preceduto dal saluto della prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli”.

Secondo appuntamento giovedì prossimo 11 ottobre, ore 11, con il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, ancora una volta presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli”, sul tema Intervista sulla città I giovani e il governo locale.

(foto Gabriele Durante)