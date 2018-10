Cava de Tirreni sequestri ai clan legati alla camorra, anche due panifici considerati legati a Di Martino

Cava de’ Tirreni. 9 ottobre 2018. Ancora un sequestro milionario nell’ambito del blitz di tre settimane fa a Cava de’ Tirreni contro un gruppo dedito all’usura, alle estorsioni e allo spaccio di droga. Ieri mattina, infatti, gli uomini della Dia diretti dal colonnello Giulio Pini, su disposizione del gip di Salerno Piero Indinnimeo che ha accolto la richiesta del pm Vincenzo Senatore della Dda, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, come riporta Mario Memoli su Metropolis di oggi, nei confronti di Antonio Di Marino, già destinatario del provvedimento di custodia cautelare eseguito il 13 settembre insieme ad altri 13 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura commessi con l’aggravante del metodo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di sequestro, che ha consentito l’ablazione di un’ulteriore parte del patrimonio illecitamente accumulato e individuato come certamente riferibile ad Antonio Di Marino, in buona parte già oggetto di sequestro operato sempre dalla Dia di Salerno il 27 settembre scorso, è il risultato di quanto accertato dalla polizia giudiziaria nel prosieguo delle indagini patrimoniali, condotte nei confronti dell’indagato, che hanno consentito di documentare una significativa sproporzione tra le disponibilità economiche reali riferibili al destinatario del provvedimento ablativo e i redditi esigui denunciati con l’attività lavorativa condotta dallo stesso. Sono state sottoposte a sequestro le società “Fresco Pane S.r.l.” e “Italy Food S.r.l.”, entrambe con sede legale e operativa a Cava dé Tirreni, aventi per oggetto sociale la produzione di pane e prodotti da forno, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Proprio Di Marino era emerso dal racconto di un pentito che parlò del racket del pane. Quello che il clan Zullo imponeva ai gestori di bar e ristoranti di rifornirsi nel panificio gestito da Antonio Di Marino. Fu rivelato agli inquirenti dal collaboratore di giustizia Giovanni Sorrentino, che nel corso delle sue deposizioni ha inoltre contribuito a delineare i ruoli dei 14 indagati arrestati. A Di Marino una decina di giorni fa la Dia aveva sequestrato anche la Boutique del Pane sempre a Cava de’ Tirreni (valore circa due milioni di euro). Oltre ai 14 arresti i sono altri 16 indagati, ma sono tutti vittima delle estorsioni e dell’usura, che hanno negato l’evidenza agli inquirenti e sono adesso sotto inchiesta per i reati di favoreggiamento o false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Tra loro c’è Eziolino Capuano, ex allenatore della Cavese, che sarebbe andato in difficoltà economiche proprio per vicissitudini legate al mondo calcistico e che nell’estate del 2013 avrebbe ricevuto dagli Zullo un prestito di 5mila euro. In cambio aveva accettato di pagare interessi per un importo di 550 euro al mese e intanto aveva consegnato a Dante Zullo, come corrispettivi usurari, maglione e scarpe firmate.