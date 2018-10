CAVA DE’ TIRRENI, LANCIANO PIETRE CONTRO AUTOBUS: NESSUN FERITO

I malviventi hanno lanciato i sassi contro le vetrate del bus numero 65, a Cava de’ Tirreni. Fortunatamente non si sono registrati feriti

Ennesimo atto vandalico compiuto da ignoti ai mezzi pubblici: questa volta l’episodio si è verificato a Cava de’ Tirreni. Ad essere preso di mire è stato l’autobus di linea numero 65. Stando a quanto riportato da Vincenzo Cuomo de “La Città“, i malviventi avrebbero lanciato dei sassi contro le vetrate del bus, mandandole in frantumi. Fortunatamente non si sono registrati feriti: solamente tanta paura per i passeggeri.

Questo non è il primo caso di atto vandalico totalmente ingiustificato. Proprio l’anno scorso, infatti, alcuni malviventi hanno preso d’assalto il mezzo pubblico con bastoni e barattoli.

Di Andrea Siani ZEROTTONOVE