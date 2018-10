A Cava de’ Tirreni per l’allerta meteo Colore Arancione il 1° novembre cimitero chiuso. I particolari

Cava de’ Tirreni. La Protezione Civile regionale ha emesso Allerta Meteo Codice Arancione, per la previsione di fenomeni meteorologici avversi dalle ore 08:00 di giovedì 1 novembre e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 08:00 di venerdì 2 novembre 2018, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Vento forte o temporaneamente molto forte sud-orientale, con raffiche nei temporali.

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a seguito del quale è stata attivata la fase di attenzione come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile e deciso per la giornata di domani, giovedì 1 novembre, la chiusura delle ville e del Civico Cimitero.

Il servizio Navette Gratuito da e per il Cimitero è annullato per la giornata di domani, giovedì 1 novembre, sarà attivo, invece, per i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre.

Si informa la popolazione residente in particolare nelle zone a rischio, di osservare le seguenti norme comportamentali:

Allontanarsi dalle abitazioni solo in caso di necessità; Evitare l’uso dei veicoli; Evitare di stazionare all’esterno delle abitazioni ed in prossimità di alvei e ponticelli; Evitare l’attraversamento degli alvei e ponticelli in caso di pioggia; Evitare di stazionare nei pressi di locali seminterrati ed interrati; Durante eventi meteorici di particolare intensità portarsi ai piani alti delle abitazioni (superiori al piano terra); Seguire l’evoluzione della situazione meteorologica a mezzo dei canali informativi radiotelevisivi locali, attraverso il sito internet del Comune www.cittadicava.it, della protezione civile comunale, www.protezionecivilecava.it , dei social media,in particolare dal profilo facebook Servalli Sindaco.

Sono disponibili, inoltre il Numero Verde 800 225156, della Sala Operativa della Protezione Civile comunale e il Numero Verde 800 279221 Comando Polizia Locale.