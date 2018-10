Continua l’attività dell’Associazione Culturale Cypraea – sezione di Salerno e provincia, presidente la pianista Giuseppina Gallozzi – che dal 2000 affianca alla programmazione istituzionale rassegne e concerti per giovani emergenti.

Mercoledì 24 ottobre, alle ore 17,30, presso il Salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Largo Conforti, protagonista sarà il Liceo Musicale “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica Professoressa Maria Alfano.

Diretto dal Professor Gioacchino Zito, si esibirà il Quartetto di clarinetti composto da Gerardo Aliberti, Simone Esposito, Sabrina Mercurio, e Pio Francesco Senatore.

Studenti della quinta classe, i giovani clarinettisti sono, a pieno titolo, tra gli “allievi fondatori” del Liceo musicale, istituito proprio nell’anno scolastico 2014-15.

Eseguiranno elaborazioni per quartetto di clarinetti e ouverture di opere liriche (Traviata e Carmen). Ma ci sarà spazio anche per la chitarra solista di Danilo Zito che impreziosirà la serata musicale con brani di autori spagnoli e sudamericani (Ferdinando Sor, Leo Brower e Villa Lobos).