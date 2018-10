Cava de Tirreni 50enne trovato morto grazie al cagnolino A lanciare l’allarme è stato proprio il pelosetto a 4 zampe, con i continui latrati. I vicini di casa, disturbati, hanno allertato la polizia locale. Quando gli agenti hanno aperto la porta del suo appartamento, hanno scoperto il corpo senza vita del suo padrone. E’ accaduto nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni. A perdere la vita, M.S., 51 anni. Per il medico legale l’uomo sarebbe morto circa ventiquattr’ore prima per cause naturali. E’ proprio vero: il cane è amico fedele dell’uomo.