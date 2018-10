Positano. Causa De Riso-Michele Cinque verso la risoluzione. Il 18 marzo nuova udienza, ma interverrà la prescrizione

Si chiude finalmente un capitolo doloroso e difficile per il direttore di PositanoNews Michele Cinque: dopo circa 8 anni di calvario giudiziario e ben 40 udienze si può definire a tutti gli effetti vinta la causa di diffamazione intenata contro il direttore di PositanoNews da Salvatore De Riso, noto pasticciere della Costiera Amalfitana. Il difensore Michele Cinque, il noto pensalista sorrentino Luigi Alfano, è riuscito a smontare il castello accusatorio messo in piedi da De Riso e dal suo Difensore, secondo i quali in un articolo apparso su PositanoNews si faceva riferimento ad una presunta relazione omosessuale di un pasticciere della costiera, senza tuttavia che venissero menzionati i nomi dei soggetti nè tantomeno il paese d’origine degli stessi; le offese tuttavia, secondo de Riso e il suo lgeale, erano riconducibili alla persona di De Riso stesso e per tale motivo il noto pasticciere ha intentato una causa di diffamazione contro Michele Cinque. Si è trattato tuttavia di un’accusa totalmente infondata e priva di logica, così come dimostratato dal cassazionista sorrentino, dato che nell’articolo incriminato non erano stati fatti nomi o menzionati particolari che avrebbero potuto indurre i lettori a collegare i fatti stessi con la persona di De Riso. All’esito dell’ultima udienza di oggi, il processo dunque è stato rinviato al 18 marzo 2019 e traslato al nuovo giudicante il quale dovrà nuovamente riaprire il processo stesso ma, nel frattempo, sarà decorsa la prescizione dato che sono ormai 8 anni che è in corso la causa. Si chiude così un capitolo doloroso per il direttore Michele Cinque e anche per PositanoNews, grazie alla bravura e professionalità dell’Avvocato Luigi Alfano che ha difeso strenuamente sino alla fine Michele Cinque, accusato ingiustamente.