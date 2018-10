Castellammare, viadotto San Marco: Forze dell’Ordine acquisiscono atti relativi ai ritardi sui lavori. Domani si chiude fino a Natale

Le Forze dell’Ordine hanno acquisito gli atti relativi ai lavori previsti al ponte San Marco di Castellammare di Stabia. Per ora, come riferisce Metropolis, non vi sarebbe alcuna inchiesta in atto, ma si tratta solo di una indagine conoscitiva per capire la situazione in cui versa il ponte. Insomma, dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova c’è voglia di fare tutto con la massima precisione.

Ricordiamo che per i lavori del ponte sito sulla Statale Sorrentina si sono scatenate in questi giorni diverse polemiche. Saranno forti i disagi nella strada che collega Castellammare e Sorrento. Ricordiamo che ora il nuovo calendario è stato diffuso: chiusura totale del viadotto di notte la prossima settimana, nessuna opera di giorno. Dal 21 ottobre al 21 dicembre invece chiusure totali di notte mentre di giorno attivo il senso unico verso Napoli, esclusi i weekend. Costretti invece ad attraversare la città di Castellammare tutti gli automobilisti diretti verso i Monti Lattari e la penisola sorrentina. Ritardi che mettono in ginocchio la città di Castellammare, che in prossimità delle feste natalizie sarà penalizzata dal carico di auto in transito.