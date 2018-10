Castellammare di Stabia. Tenta di rubare una costosa bottiglia di champagne in un bar centrale ma viene bloccato da un cameriere

Castellammare di Stabia. Questa mattina un 50enne del posto ha tentato di rubare una costosissima bottiglia di champagne al Gran Caffè Napoli nei pressi della centralissima villa comunale. L’uomo è riuscito in un primo momento ad impossessarsi della costosa bottiglia e stava cercando di fuggire con il bottino quando è stato scoperto da un cameriere. Il ladro è stato bloccato ed immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e la Polizia di Stato. I militari hanno provveduto a prendere le generalità dell’uomo ed hanno raccolto la denuncia del proprietario del locale. Sembra che il 50enne abbia già tentato un’altra volta di porre in essere un furto all’interno dello stesso locale e nel primo caso era riuscito a farla franca, grazie alla confusione che c’era al momento all’interno del bar. Ma questa volta per lui le cose sono andate diversamente.