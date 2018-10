Castellammare di Stabia. Rimborsati i primi sette contribuenti per errori nel calcolo nelle tasse

Castellammare di Stabia. Alcuni contribuenti avevano in passato ricevuto delle richieste di pagamento rivelatesi poi erronee, in seguito ai calcoli della Soget, ed ora scattano i primi risarcimenti. Le tasse in oggetto riguardano principalmente Ici, Imu, Tasi ed imposte sugli immobili. Al momento i rimborsi sono stati riconosciuti a sette contribuenti per delle somme che vanno dai 2.000 a poche centinaia di euro. Il Comune può contare su una sopravvivenza passiva di circa 3.000 euro che, però, non bastano a coprire tutti i risarcimenti. Ma a cosa sono dovuti gli errori di calcolo nella quantificazione dell’importo da pagare? Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti la cifra da corrispondere è il risultato di una parte fissa, costituita dalla metratura degli immobili, e da una parte variabile che è legata al numero di componenti del nucleo familiare. Nei casi in oggetto la parte variabile è stata moltiplicata anche per le pertinenze delle abitazioni (come, ad esempio, garage e cantine) che, in realtà, non andrebbero incluse nel calcolo poiché non producono rifiuti.