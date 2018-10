Castellammare di Stabia. Puliti i fondali del porto, tra i rifiuti anche pneumatici, una sedia in metallo ed una bicicletta

Castellammare di Stabia. Nella mattina di ieri alcuni sub dell’associazione “Amici degli Abyssi Diving” ha effettuato una pulizia dei fondali nel porto commerciale stabiese e quello che è stato raccolto ha dell’incredibile. Tantissimi rifiuti riportati a galla, tra bottiglie di plastica, contenitori di ogni genere, resti di reti da pesca, che da tantissimi anni si trovavano sul fondo del mare. Ma tra i tanti oggetti sono stati rinvenuti e recuperati anche alcuni pneumatici, una sedia in metallo ed una bicicletta completamente arrugginita. Le operazioni di pulizia sono iniziate alle 9 e sono terminare intorno a mezzogiorno. Gli operatori di “Am Tecnology”, alla presenza dell’assessore Giovanni Russo, hanno provveduto a raccogliere tutti i rifiuti in grosse buste nere per poi smaltire il tutto. L’attività rientra nell’ambito della tutela dell’ecosistema marino che risulta fortemente compromesso dalla presenza di rifiuti inquinanti.