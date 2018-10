Castellammare di Stabia. Lavori al viadotto San Marco ancora fermi, la Statale Sorrentina resta aperta almeno fino al 14 ottobre

L’Anas ha comunicato che i lavori di manutenzione del viadotto San Marco, il ponte che collega l’autostrada Napoli-Salerno alla penisola sorrentina, sono ancora fermi e, quindi, la Statale Sorrentina rimarrà regolarmente aperta al traffico almeno fino a domenica 14 ottobre, considerato che il fine settimana non sono mai previste chiusure. Nel dettaglio la nota dell’Anas specifica che “tra il km 3+600 circa (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9+600 (svincolo di Castellammare Villa Cimmino), a partire dalle ore 21.30 dell’8 ottobre e fino alle ore 21.30 del 12 ottobre 2018 la statale 145 “Sorrentina” non sarà interessata dai lavori di manutenzione, fatte salve improvvise necessità, pertanto resterà fruibile al traffico in entrambe le direzioni di marcia con il limite delle 7,5 tonnellate”. I lavori sono iniziati da meno di un mese, precisamente dallo scorso 12 settembre ma in realtà il cantiere risulta quasi fermo perché fino ad ora sono solo cinque le reali chiusure che sono state effettuate.