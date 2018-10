Castellammare di Stabia. L’Anas riapre il Viadotto San Marco da domani fino a domenica prossima

Castellammare di Stabia. I vertici dell’Anas, a seguito delle richieste avanzate dall’amministrazione comunale stabiese, hanno deciso per la riapertura del Viadotto San Marco in questi giorni di festa e grande traffico. Inizialmente il Comune aveva ordinato lo stop al traffico in Via Napoli che questa mattina ha provocato code ed ingorghi sia nel centro che in periferia. Quindi, al fine di non bloccare completamente la viabilità cittadina nel ponte di Ognissanti, si è deciso di sospendere per quattro giorni i lavori al Viadotto che resterà aperto e percorribile in entrambi i sensi di marcia da domani fino a domenica 4 novembre.