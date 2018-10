Castellammare di Stabia. La consigliera Donnarumma trova un portafogli con diecimila euro e lo restituisce al proprietario

Castellammare di Stabia. Una bella notizia che ci parla di onestà e che desideriamo quindi riportare perché possa essere di esempio. Questa mattina la giovane consigliera stabiese Tina Donnarumma, mentre si trovava a Napoli in via Rosaroll, si è accorta che un uomo che percorreva la strada alla guida di un motorino aveva perso inavvertitamente il portafogli cadutogli dalla tasca senza che lui se ne accorgesse. Immediatamente la Donnarumma lo ha raccolto e si è resa conto che all’interno vi erano ben diecimila euro. Grazie ai documenti è riuscita a rintracciare il proprietario, un commerciante napoletano che nel frattempo si era reso conto di quanto accaduto e pensava già di aver perso quella somma così importante. Ma, per fortuna, ha incontrato sul suo cammino una persona onesta che gli ha riconsegnato il portafogli.