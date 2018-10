Castellammare di Stabia. Inizia a maggio il maxi-processo per truffa alle assicurazioni. I nomi dei 45 imputati

Castellammare di Stabia. Inizierà il prossimo maggio presso il Tribunale di Torre Annunziata il maxi-processo contro 45 persone accusate di aver truffato decine di compagnie assicurative con lo scopo di ottenere le tariffe più vantaggiose. Utilizzando false residenze ed intestazioni fittizie di veicoli facevano risultare che i mezzi dovevano circolare nel nord Italia (Cuneo, Trento, Belluno, Sondrio, Aosta, Pordenone, Macerata), mentre si trovavano in realtà a percorrere le strade della provincia di Napoli, tra Castellammare di Stabia, Gragnano, Torre Annunziata, Terzigno e Boscoreale. Ma facciamo un passo indietro per capire le origini della vicenda. Il tutto ha inizio nel luglio 2017 in seguito ad un’inchiesta che vide coinvolti diversi titolari di agenzie assicurative ed anche un avvocato di Castellammare, Fabio Coppola. A finire sotto la lente quasi 100 assicurazioni sospette e presunti falsi posti in essere negli anni 2015 e 2016 tra Torre Annunziata, Gragnano e Castellammare di Stabia. Le persone finite sotto indagini avrebbero realizzato false documentazioni tra le quale anche delle carte di identità valide per l’espatrio, documenti che venivano consegnate alle varie compagnie assicurative. Il principale accusato fu un broker stabiese, Gianluca Salvatore Manzo, considerato il soggetto chiave dell’inchiesta e per il quale vi fu anche l’esecuzione di una misura cautelare. Manzo, alla fine, decise di patteggiare. Secondo la difesa molti imputati sarebbero stati delle inconsapevoli vittime propri del sistema di truffe organizzato da Manzo ed è per tale motivo che hanno chiesto una perizia calligrafica sui documenti al fine di dimostrare l’estraneità dei propri assistiti. Ecco tutti i nomi degli indagati: Manzo Gianluca Salvatore (42enne di Pompei – ha patteggiato), Sarnataro Raffaele (57enne di Boscoreale), De Falco Carmela (65enne di Castellammare), Amato Salvatore (46enne di Castellammare), Vanacore Angelina (71enne di Castellammare), Gallo Pasquale (53enne di Castellammare), Coppola Fabio (37enne di Castellammare), Caccioppoli Katia (35enne di Castellammare), Vitale Giuseppina (52enne di Castellammare9, Coppola Lucia (56enne di Castellammare), Correale Giovanna (29enne di Castellammare), Verino Anna (59enne di Boscoreale), De Maria Anna (71enne di Castellammare), Aulicino Annunziata (45enne di Castellammare), Concilio Maria (69enne di S. Maria la Carità), Scarpato Carmela (59enne di Castellammare), Vanacore Liberata (40enne di Lettere), Guarino Maria Rosaria (60enne di Castellammare), Gargiulo Carmela (41enne di Castellammare), Campanella Benedetta (27enne di Terzigno), Polito Maria (51enne di Castellammare), Giordano Santina (30enne di Castellammare), Schettino Arianna (24enne di Castellammare), Mango Nina (28enne di Torre Annunziata), Costache Elena Simona (46enne di Castellammare), Garbo Natalina (49enne di Castellammare), Comitato Raffaela (57enne di Napoli), Izzo Anna (81enne di Castellammare), D’Auria Maurizio (46enne di Castellammare), Zazzero Mario (24enne di Castellammare), Malafronte Rosa (59enne di Gragnano), Schettino Maria (60enne di Castellammare), Mauriello Letizia (51enne di Castellammare), Tuccillo Antonella (24enne di Napoli), Salvati Lucia (61enne di Castellammare), Gallo Romolo (51enne di Castellammare), Mosca Antonio (52enne di Castellammare), Parmendola Catello (38enne di Castellammare), Giannini Anna (25enne di Castellammare), Savarese Angelo (28enne di Castellammare), Correale Vincenzo (55enne di Castellammare), De Maria Amedeo (33enne di Castellammare), Vitiello Ciro (64enne di Trecase), Cannavale Tobia (38enne di Castellammare), Carotenuto Walter (27enne di Castellammare), Di Leva Giovanni (42enne di Castellammare).