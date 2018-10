Castellammare di Stabia. Fermati cinque giovani che rubavano legna a Quisisana per i falò dell’Immacolata

Castellammare di Stabia. Ieri il nucleo di Polizia Ambientale del corpo di Polizia Municipale ha individuato cinque ragazzi intenti a tagliare degli alberi tra i boschi di Quisisana per ricavare della legna che doveva essere utilizzata per i tradizionali falò dell’Immacolata. Alla vista degli agenti i cinque giovani si sono dati alla fuga abbandonando sul posto tutta la loro attrezzatura, che è stata prontamente sequestrata. La Polizia si è messa immediatamente alla ricerca dei vandali, avendone riconosciuti alcuni. Dopo lunghe ricerche i cinque sono stati fermati e consegnati alla giustizia. Quella di deturpare i boschi per ricavare la legna da utilizzare nei falò dell’Immacolata è diventata, purtroppo, una consuetudine che deturpa in modo radicale il verde della città. E, come ogni anno, già dal mese di ottobre cominciano i controlli delle forze dell’ordine che cercano di contrastare l’illegale comportamento.