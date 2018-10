Castellammare di Stabia. Disagi legati alla mancata consegna della posta, i cittadini si lamentano

Castellammare di Stabia. In molte zone della città ultimamente si registra un notevole disservizio nella consegna della posta e sono sempre di più i residenti che lamentano i disagi legati a questa situazione. Il postino oramai è diventato un miraggio e la consegna della posta non è più giornaliera. Molto spesso sono gli stessi cittadini che si recano all’ufficio postale per controllare se ci siano delle missive da ritirare. Ed è così che a volte, e non raramente purtroppo, anche le bollette (come luce, gas, acqua, telefono) giungono al destinatario con ritardi importanti, a volte anche dopo un mese dalla scadenza, con la conseguenza che il povero utente si vede addebitare una mora per ogni giorno di ritardo sul pagamento, fino ad arrivare in alcuni casi al distacco della fornitura. Una situazione divenuta insostenibile e che è peggiorata negli anni con la revisione del Servizio Postale Universale che prevede la consegna della corrispondenza a giorni alterni. Un servizio affidato dal Ministero dello Sviluppo Economico a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026, soggetto a verifiche quinquennali sul livello di efficienza nella fornitura. Ma, a questo punto, è chiaro le verifiche non vengono effettuate nel modo corretto. Ed a pagare, come sempre, è il povero cittadino.