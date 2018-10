Castellammare di Stabia. Dal 5 novembre i Nonni Civici garantiranno la vigilanza nei pressi delle scuole

Castellammare di Stabia. Una bella iniziativa sociale quella che partirà il prossimo 5 novembre e che è già presente in molti altri comuni italiani. Stiamo parlando di quelli che vengono definiti “nonni civici”, cioè delle persone anziane che dedicheranno parte del loro tempo per svolgere dei servizi di volontariato fuori gli edifici scolastici. In particolare si occuperanno di potenziare la vigilanza agevolando l’ingresso e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici. Le scuole che faranno parte dell’iniziativa sono l’asilo nido Carducci e gli istituti Basilio Cecchi, Annunziatella, Denza, Wojtyla, Bonito-Cosenza, Di Capua, ex Seminario e plessi, San Marco e plessi. Una iniziativa lodevole che non solo aumenterà la sicurezza dei bambini ma aiuterà anche gli anziani a sentirsi utili ed attivi.