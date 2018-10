Castellammare di Stabia. Cittadini e commercianti chiedono all’Anas di non chiudere il viadotto San Marco nelle festività natalizie

Castellammare di Stabia. Un gruppo di cittadini e due commercianti hanno inviato una lettera all’Anas con la quale chiedono di non chiudere il viadotto San Marco durante le festività natalizie per evitare di paralizzare la città in un periodo in cui il traffico è più intenso. Pur dichiarandosi consapevoli dell’importanza di eseguire i lavori per la messa in sicurezza ritengono, infatti, che nel periodo natalizio la chiusura del viadotto renderebbe la città e, in modo particolare, viale Europa invivibile sia per la viabilità che per smog ed inquinamento acustico. Viene, inoltre, sottolineato che ci sarebbero ripercussioni negative anche sui mezzi di soccorso diretti all’ospedale “San Leonardo”. Ora non resta altro che attendere la risposta dell’Anas che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta.