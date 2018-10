Castellammare di Stabia, chiuse reparto per festa privata: il primario trasferito al San Leonardo

Arriverà all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia Francesco Pignatelli, il primario che l’estate scorsa fece discutere e creò scalpore per un suo comportamento che lasciò in tanti di stucco. Pignatelli, infatti, chiuse il reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale del Mare per permettere ai dipendenti di partecipare alla sua festa per la nomina a primario.

Una nomina, un ruolo, che ha ricoperto per poco, visto che dopo l’accaduto la direzione generale dell’Asl Napoli 1 centro, firmata dal top manager Mario Forlenza, revocò l’incarico al professionista. La denuncia venne fatta dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. Il medico si giustificò così: “Essendo presenti notevoli criticità per la copertura dei turni del personale infermieristico in questo periodo, ho ritenuto opportuno, nella serata per il turno di attività che va dalle 20 del giorno 6/7 alle 8 del giorno 7/7, al fine di assicurare la continuità assistenziale, appoggiare i quattro ammalati degenti del reparto di Chirurgia vascolare, presso la Uoc Chirurgia Generale dello stesso presidio, ove esistevano posti letto disponibili”.

Come riporta Metropolis, il medico ora arriverà al San Leonardo di Castellammare. Il dottore ha avuto l’assenso al trasferimento presso l’Asl Napoli 3 Sud, trasferimento per mobilità. Dura la protesta delle organizzazioni sindacali che hanno commentato: “è un dirigente medico recentemente oggetto di provvedimenti che hanno avuto grande risonanza negativa sulla stampa nazionale e di cui non si conoscono le eventuali implicazioni disciplinari. Non c’è stato alcun avviso di mobilità intra ed extra regionale, pubblicato ai sensi delle specifiche norme vigenti. Nel provvedimento si fa solo riferimento alla concessione in entrata, ma nulla viene riferito in merito ad un’eventuale procedura di mobilità avviata prima di consentire l’assenso”.