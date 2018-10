Castellammare di Stabia. A causa del maltempo crolla un’impalcatura, evitata una tragedia

Castellammare di Stabia. Ancora danni per il maltempo ed il forte vento. In Corso Vittorio Emanuele un’impalcatura è completamente crollata. Paura tra le persone ma per fortuna al momento nessuno transitava nella zona, altrimenti ci sarebbero stati sicuramente dei feriti. Il crollo ha coinvolto anche alcuni lampioni lasciando la zona al buio. La circolazione è stata bloccata e deviata verso Corso Garibaldi in attesa della messa in sicurezza dell tratto stradale interessato dal crollo. L’episodio ci dà l’occasione per ribadire che, in presenza di venti forti, è necessario evitare di passare sotto alberi o strutture che possano cedere improvvisamente e cercare, nei limiti del possibile, di restare in posti sicuri e coperti.