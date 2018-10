Castellammare di Stabia. Candidatura delle Sorgenti delle acque all’Unesco come “Patrimonio Naturale dell’Umanità”

Castellammare di Stabia. L’idea di candidare le Sorgenti stabiesi all’Unesco come Patrimonio dell’Umanità è nell’aria già da tempo e l’occasione propizia si presenterà il prossimo marzo quando la società By Tourist ideatrice dell’evento Med Cooking, finalizzato alla tutela e promozione di Cultura e Sapori del Mediterraneo, inaugurerà il proprio viaggio annuale a Castellammare di Stabia sui temi principali “Acqua e Pesca”, Il primo appuntamento ufficiale con professionisti del mondo scientifico e della gastronomia è previsto per il 24 e 25 marzo proprio a Castellammare per un Educational sul patrimonio idrico della Campania, partendo appunto dalle sorgenti della “Città delle Acque”, navigando dal porto stabiese all’Area Marina Protetta di Punta Campanella, per poi approfondire la conoscenza delle risorse idriche dell’entroterra. Il sindaco stabiese Gaetano Cimmino ritiene che questa sia la giusta occasione per ridare visibilità alle Sorgenti di Castellammare e potrebbe sicuramente essere il motivo per iniziare una raccolta firme per chiedere la candidatura delle sorgenti a Patrimonio Naturale dell’Unesco, il che garantirebbe non solo la valorizzazione ma, soprattutto, la conservazione e la protezione delle Sorgenti stabiesi.