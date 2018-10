Castellammare di Stabia. Ancora problemi e disagi alla viabilità, l’odissea degli automobilisti

Castellammare di Stabia. Ancora problemi di viabilità nel tratto dalla città stabiese alla penisola sorrentina. In molti segnalano che per entrare a Castellammare di Stabia si può impiegare anche un’ora di attesa con l’eterno dilemma se il viadotto per Sorrento sia aperto oppure no. Gli automobilisti sono sempre più scoraggiati nel dover affrontare ogni giorno una vera odissea, imbottigliati nel traffico e non sapendo quali siano le reali condizioni di viabilità. Ogni giorno è praticamente una scommessa e si è costretti a muoversi con netto anticipo sulla tabella di marcia per non rischiare di arrivare tardi sul posto di lavoro o ad altri appuntamenti importanti. Una situazione che, purtroppo, è destinata a peggiorare con il previsto arrivo del maltempo che vedrà probabilmente la chiusura delle gallerie con inevitabili ripercussioni sullo scorrimento del traffico. Insomma, si sa a che ora si parte ma, sicuramente, non si sa a che ora si arriva…