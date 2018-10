Castellammare di Stabia. Ancora chiuse le scuole a causa dei danni del maltempo, si torna sui banchi lunedì

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, dopo la chiusura odierna delle scuole in seguito all’eccezionale ondata di maltempo, ha deciso che gli studenti resteranno a casa anche domani per il perdurare delle situazioni critiche. E’ necessario, infatti, verificare accuratamente i controlli di sicurezza dei vari istituti scolastici. Quindi, complice il ponte di Ognissanti, si tornerà tra i banchi direttamente lunedì prossimo. Nel frattempo continuano le operazioni di messa in sicurezza delle strutture e degli alberi.