Castellammare, scoperta shock a viale Europa: badante si toglie la vita

Scoperta shock nella giornata di ieri a Castellammare di Stabia. Una badante di origini polacche si è tolta la vita nell’abitazione dove lavorava, in viale Europa. Sono stati gli stessi proprietari dell’appartamento che hanno scoperto il corpo esanime della donna, 62 anni, vedova e con due figli. Allertato immediatamente il 118, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Ora si sono aperte le indagini della Polizia: in corso nei prossimi giorni le testimonianze di parenti e conoscenti. La donna pare soffrisse di depressione, ma per adesso non si esclude alcuna pista.