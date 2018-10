Castellammare – Ripetitore per cellulari in via De Gasperi, «disturba le linee telefoniche, fisse e mobili»

È apparso all’improvviso nei pressi di Marina di Stabia e crea numerosi disagi ai residenti del rione Cmi. Si tratta di un ripetitore per cellulari che è stato montato in corso Alcide De Gasperi a due passi dal porto turistico e alle spalle di un fabbricato ormai abbandonato.

Secondo quanto raccolto, la struttura sarebbe stata posizionata lì ormai tre mesi fa, prima dell’estate, ma è solamente nelle ultime settimane che sta procurando numerosi problemi agli stabiesi e a tutti coloro che transitano per la periferia Nord. Infatti, i cellulari all’improvviso smettono di ricevere e restano per diversi minuti del tutto isolati.

«Ci siamo accorti del ripetitore poche settimane fa quando i problemi di rete sono diventati costanti. Non sappiamo se dipendono proprio dalla struttura che è stata installata ma una cosa è certa: prima funzionava tutto nel migliore dei modi. I disturbi si verificano sia sui cellulari che sulla telefonia fissa.Mentre si è al telefono cade la linea e resta isolata per diversi minuti prima che il servizio riprende regolamente, Crediamo che tutto possa dipendere da questa antenna montata qui da alcuni mesi».

Si apre il caso quindi al rione Cmi per un ripetitore che potrebbe far scattare la protesta nel popoloso rione della periferia stabiese. I residenti chiedono chiarezza in primis al Comune che, come è noto, è l’unico che può rilasciare determinate autorizzazioni. Solamente pochi mesi fa, i cittadini del rione Spiaggia scesero in strada per protestare contro l’installazione di un ripetitore simile sul tetto di un hotel sul lungomare. Alla protesta parteciparono anche alcuni candidati sindaco che sposarono le idee dei residenti. Se i disagi dovessero continuare, non si esclude che anche al Cmi possano ripetersi simili manifestazioni che potrebbero provocare l’eliminazione della struttura posizionata a due passi da Marina di Stabia.

