Castellammare caos traffico per Sorrento per caduta albero uscita Quisisana

Castellammare caos traffico per Sorrento per caduta albero al bivio di Quisisana, uscita svincolo seconda galleria . Quindi il traffico , già intenso , per la chiusura del Viadotto San Marco per i lavori dell’ Anas, ora è più problematica da Castellammare di Stabia verso la Penisola Sorrentina e Vico Equense. Ricordiamo che verso l’autostrada Napoli – Salerno il viadotto è aperto in senso unico.