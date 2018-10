Continuiamo gli aggiornamenti su viabilità ed eventi meteo ed idrogeologici oggi.

PENISOLA SORRENTINA

Castellammare caos traffico per Sorrento per caduta albero al bivio di Quisisana, uscita svincolo seconda galleria . Quindi il traffico , già intenso , per la chiusura del Viadotto San Marco per i lavori dell’ Anas, ora è più problematica da Castellammare di Stabia verso la Penisola Sorrentina e Vico Equense. Ricordiamo che verso l’autostrada Napoli – Salerno il viadotto è aperto in senso unico.

COSTIERA AMALFITANA

Segnalano caduta massi sulla strada Ravello – Tramonti, una strada ancora ufficialmente chiusa nonostante gli annunci del presidente della Comunità Montana Mansi, comunque si segnalano periodicamente cadute di massi, problemi anche sul Valico di Chiunzi e rischi per il forte vento sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano pietre e rami di alberi.. Interdetta la Praia a Praiano ed il molo a Positano. Vie del mare, come già noto, interrotte sia per Amalfi che per Capri .