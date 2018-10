Castellammare, caos per la chiusura del viadotto in direzione Sorrento

Finalmente è stato chiuso il viadotto San Marco a Castellammare di Stabia. Come da cronoprogramma Anas, il percorso che conduce sulla Statale Sorrentina 145 verso Sorrento, non è percorribile per la manutenzione al ponte. Il maltempo, le difficoltà derivanti dall’interdizione della galleria di Seiano, a Vico Equense, sta causando non poche complicazioni sul fronte del traffico, con congestioni stradali che si rilevano soprattutto nell’area stabiese. I cantonieri dell’Ente di competenze, hanno provveduto ad installare dei cartelli, per informare della chiusura della strada.

Le disposizioni

A partire dalle ore 21.30 di ieri sera e fino al 21 dicembre, i lavori proseguiranno poi sia in orario notturno che in orario diurno con le seguenti modalità:

-nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, ad esclusione della notte dei sabato su domenica, sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la tratta tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare Villa Cimmino (km 9,600), compresa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200;

-in orario diurno compreso tra le 6.30 e le 21.30, invece, verrà garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia tra lo svincolo di Gragnano (km 7,200) e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,600), mentre la tratta di statale compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200) resterà fruibile esclusivamente per la circolazione in direzione di Napoli ed interdetta per il traffico in direzione Sorrento, ad esclusione delle giornate di sabato e di domenica.