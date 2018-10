Casola di Napoli: Sfiducia al Sindaco Peccerillo. Si scioglie il consiglio comunale

A Casola di Napoli, il primo cittadino Domenico Peccerillo è stato sfiduciato dalla sua carica.

Domenico Peccerillo, 45 anni, conosciuto da tutti come Mimmo ma soprattutto voluto bene da tantissimi compaesani, era al suo secondo mandato elettorale. Sindaco di Casola di Napoli dal 2010 al 2015, è stato rieletto nel 2015 con la lista civica “Casola in Positivo”. “In politica – commenta l’ormai ex primo cittadino – a pagare le pene sono sempre i bravi sindaci” E’ stato inoltre anche candidato alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni politiche del 04 Marzo 2018 risultando tuttavia non eletto.

Nella giornata odierna i consigliere comunali hanno presentato le proprie dimissioni contestuali al protocollo generale dell’Ente di Via Roma.

Il segretario comunale, medesimo di Piano di Sorrento, sarà molto impegnato in questa fase travagliata e complicata, dove non sono ancora chiari i problemi della vicenda, che risulta di fatto strana. A lui spetterà, ora, il licenziamento di un dipendete dell’ufficio tecnico, e ciò potrebbe creare altri disagi all’interno dell’amministrazione.