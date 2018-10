Carta di identità elettronica a Ravello. Ecco come richiederla

Ravello, Costiera amalfitana . Dal 15 ottobre sarà possibile ritirare all’Ufficio Anagrafe del Comune di Ravello la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE), il documento valido sia come documento d’identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il rilascio di tale documento non è immediato ma, richiede circa 6 giorni lavorativi, perché viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e spedito, a scelta del Cittadino, presso il proprio domicilio o presso il comune. Il ritiro è subordinato ad un versamento di euro 22,00 (di cui € 16,79 – corrispettivo al Ministero dell’ Interno; € 4,96 – diritto fisso; € 0,25 – diritti di Segreteria) da versare in contanti il giorno della richiesta.

La nuova carta d’identità elettronica viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Ravello per la prima richiesta di carta d’identità; se la carta d’identità è stata precedentemente rubata o smarrita o se è scaduta.

Per richiedere la CIE il cittadino dovrà portare all’ufficio Anagrafe una fotografia cartacea o in formato elettronico, le cui misure dovranno essere di 35×40 mm, primo piano, sguardo diretto e colori nitidi; tessera del codice fiscale; € 22,00 per il pagamento del corrispettivo e dei diritti; Carta d’identità scaduta, deteriorata o copia denuncia di smarrimento o furto.

La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le caratteristiche di una carta di credito. E’ dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.

E’ valida per la registrazione el’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre contiene l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte, che ogni cittadino può esprimere proprio quando chiede la carta di identità.

La nuova Carta d’Identità (CIE) è un documento biometrico, e quindi, al momento della richiesta, il cittadino dovrà rilasciare le proprie impronte digitali.