Carlo Milano da Sorrento a Coverciano per la Under 15 . Classe 2004, è stato convocato a Coverciano per la Nazionale Under 15. Il giocatore del Sassuolo Calcio e centracampista stabiese, di origini sorrentine, è stato stato inserito nella lista per indossare la maglia azzurra oggi insieme ad altri giocatori del Sassuolo, Francesco Martini, Christian Sighinolfi e Luca Baldari, tutti alla loro prima convocazione nella Nazionale U15.

Milano, punto di forza della Virtus Junior Napoli nel 2007 è già un riferimento per il club emiliano e questa estate si era messo in luce e premiato a Sorrento al Torneo delle Sirene-Msc Cup 2018, vinto dall’Atletico Madrid, come miglior centrocampista della manifestazione.

Complimenti