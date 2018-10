Capri Watch: la nuova collezione degli anelli “Jewels”

Capri Watch, brand caprese che ormai ha raggiunto la fama internazionale, lancia la sua nuova collezione di anelli “Jewels”.

Forme sinuose e plastiche che definiscono un design minimal. Una carica innovativa che non è mai sopra le righe. Un perfetto equilibrio tra originalità ed eleganza.

Questa nuova collezione “Jewels” targata Capri Watch, è unica nel proprio genere: questi anelli tempestati di gemme preziose, offrono ai propri clienti lo charme e l’eleganza di sempre.

Hanno diverse varianti dal look decisivo: dall’oro rosa all’oro bianco, Capri Watch sorprende sempre la propria clientela con la vasta scelta di materiali di prima qualità.

Ring Multijoy White and Rose Gold 26mm

Un raffinato gioco di riflessi e colori conferisce a questo oggetto un carattere unico, capace di catturare lo sguardo. Testa di 26 mm di diametro realizzata in oro rosa e oro bianco, fascia in oro bianco e topazi rossi, blu, gialli, verdi e bianchi.

Ring Multijoy White and Rose Gold 19mm

Una delicata combinazione di oro rosa, topazi colorati e oro bianco.

Il Ring Multijoy White and Rose Gold comunica un’idea di eleganza casual che è diventata la cifra stilistica di Capri Watch. Testa di 19 mm di diametro realizzata in oro rosa e oro bianco, fascia in oro bianco e topazi rossi, blu, gialli, verdi e bianchi.