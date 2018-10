Capri. Sulla via Provinciale un autobus del servizio pubblico urta contro la roccia e la rete di protezione, ferito un passeggero

Capri. Questa mattina un autobus del servizio pubblico dell’Atc impegnato sulla linea Anacapri-Capri, durante il tragitto ha urtato contro la roccia e la rete di protezione che delimita la via Provinciale. A causa dell’impatto un finestrino è andato in frantumi ed alcune schegge di vetro hanno colpito un passeggero senza, per fortuna, ferirlo in modo serio, anche se l’uomo ha preferito comunque recarsi al Pronto Soccorso per farsi refertare. Paura tra le persone a bordo del mezzo ma alla fine nessun danno serio.