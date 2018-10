Capri, struttura ricettiva abusiva: scattano 3000 euro di multa

Continua la lotta alle strutture ricettive abusive a Capri. Ultima operazione della Guardia di Finanza ha visto coinvolta una struttura nei pressi della piazzetta che era sprovvista delle licenze necessarie ed è stata multata per 3000 euro. L’operazione è partita, come spesso accade in questi casi, dal web, dove il titolare pubblicizzava la casa vacanze non a norma.

La Guardia di Finanza è molto attiva sull’isola per contrastare ogni forma di abusivismo che ruota attorno al turismo. Solo qualche giorno fa vi avevamo segnalato la scoperta di quattro guide turistiche abusive sull’isola, un italiano, un cinese e due bulgari: i quattro operavano senza i permessi necessari e senza essere iscritti all’apposito albo professionale.