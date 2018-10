Capri, scoperte quattro guide abusive: scatta la denuncia

Continua la lotta alle guide abusive a Capri. Nei mesi scorsi sono stati numerosi gli interventi della Guardia di Finanza per combattere questo tipo di fenomeno, sempre più in espansione. Questa volta, i militari hanno scoperto quattro persone, un italiano, due bulgari e un cinese, che agivano sprovvisti di titoli autorizzativi previsti dalla legge. Le guide percepivano circa 200 euro, rigorosamente a nero, da parte dei turisti che venivano accompagnati in tutta l’isola. Tutti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione. Intanto la Guardia di Finanza non si ferma: continuano i controlli nei punti cardine di Capri.