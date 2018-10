Capri. Nel mare di Anzio cadavere in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe essere l’israeliano scomparso sull’isola azzurra

Capri. Al largo di Anzio, nel Lazio, la Guardia Costiera negli scorsi giorni ha rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Ora ci si domanda se possa trattarsi di Doron Nahshony, il 62 israeliano scomparso lo scorso 10 ottobre nel mare di Capri. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale dove verrà eseguita l’autopsia e solo allora, con l’esame del dna, si potrà sapere con certezza se il corpo ritrovato appartenga all’israeliano. Se dovesse essere confermata l’identità dell’uomo l’ambasciata israeliana a Roma provvederà a inviare i resti in Israele per la sepoltura.