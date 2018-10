Capri. In molti evadono la tassa di sbarco, sanzioni per tour operator della costiera amalfitana e penisola sorrentina

Capri. In tanti continuano ad evadere la tassa di sbarco, l’imposta istituita da Capri ed Anacapri al posto di quella si soggiorno ed è obbligatoria per chiunque sbarchi sull’isola. I proventi vanno nelle casse municipali e, secondo le previsioni, entro fine 2018 si dovrebbe raggiungere una cifra di circa due milioni e seicentomila euro, soldi che verranno utilizzati per opere di salvaguardia e recupero ambientale, per la mobilità, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per tutti quegli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione volti a rendere Capri una piccola perla per i suoi abitanti e per i tanti turisti che ogni anno la visitano. Ma, come detto all’inizio, non sempre la tassa di sbarco viene pagata ed ora dal Comune di Capri stanno per partire un gran numero di provvedimenti che raggiungeranno la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Sembrerebbe che i controlli interessino soprattutto alcuni tour operator che hanno organizzato sbarchi sull’isola con mezzi privati. Il regolamento della tassa di sbarco prevede che anche chi raggiunge l’isola utilizzando natanti privati è obbligato a pagare la tassa. Le sanzioni per i trasgressori saranno di tipo pecuniario ed il ricavato andrà comunque a sommarsi alle cifre provento della tassa di sbarco.