Capri, finalmente riapre ambulatorio radiologia dell’ospedale Capilupi

Una bella notizia per gli abitanti di Capri e non solo. Nella serata di ieri, infatti, la direzione dell’ospedale Capilupi ha annunciato la riapertura dell’ambulatorio di radiologia. Il servizio sarà ripristinato e attivo dal prossimo lunedì, 29 ottobre: una grande vittoria dei cittadini che si erano lamentati del disservizio. Come si legge nell’avviso, gli utenti potranno accedere al servizio in questione semplicemente esibendo la richiesta del medico curante, la prenotazione effettuata al cup e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del relativo ticket. I pazienti con necessità impellenti avranno diritto alla precedenza.