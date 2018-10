CAPRI Disposta la chiusura delle scuole, ordinanza del sindaco De Martino a scopo precauzionale per poter verificare le condizioni degli edifici dopo l’ondata di maltempo

Scuole chiuse oggi , martedì 30 ottobre, nel comune di Capri. Lo ha disposto il sindaco Gianni De Martino. A seguito delle avverse condizioni meteo che oggi pomeriggio hanno causato soprattutto problemi alla vegetazione di medio alto fusto di diverse zone del territorio comunale e in particolare delle aree esterne agli istituti scolastici, il Sindaco, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. “Il provvedimento – si legge in una nota diffusa dal Comune – è stato assunto a titolo precauzionale per consentire la verifica delle condizioni dei plessi scolastici e delle aree esterne. Con lo stesso provvedimento il Sindaco ha invitato la popolazione, in costanza del persistere delle avverse condizioni metereologiche, a limitare gli spostamenti sul territorio comunale”. La chiusura interesserà gli istituti IV Novembre, Tiberio, Ippolito Nievo e Santa Teresa. Nessun provvedimento è stato invece assunto fino ad ora dal Comune di Anacapri, per cui ad Anacapri le scuole resteranno regolarmente aperte

Telecaprinews