Capri caos sanità assurdo all’Ospedale Capilupi, non funziona la radiografia e col maltempo isolati via mare

E’ assurdo quello che succede all’ Ospedale Capilupi di Capri . In questo momento imperversa il maltempo e quindi i collegamenti via mare da Sorrento e Napoli sono in difficoltà, tagliati fuori dal resto del mondo chi sta male o ha in incidente non può farsi neanche una radiografia.

Il macchinario, da qualche giorno non è possibile effettuare le radiografie. Ironia della sorte il guasto si è verificato proprio mentre veniva annunciata la riapertura dell’ambulatorio di radiologia. Attualmente, quindi, non solo l’ambulatorio è fermo per le radiografie ma l’attività è sospesa anche per i pazienti del pronto soccorso.

C’è da rimanere sconcertati per quella che è la perla della Campania del turismo