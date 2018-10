Capri: Anche in Via Listrieri avviato il servizio “porta a porta” per il prelievo dei rifiuti

La Capri Servizi, da pochi giorni, ha avviato anche in Via Listrieri, Parroco Canale e zone limitrofe il servizio di prelievo dei rifiuti con il sistema del “porta a porta”. L’iniziativa ha consentito di eliminare il punto di conferimento e raccolta dei rifiuti di Via Listrieri dove, prima, si concentrava una quantità di sacchetti, rifiuti ingombranti e spazzatura con grave pregiudizio igienico e di immagine.

Dopo Santa Teresa, quindi, ad un altro importante e caratteristico punto del borgo medioevale del centro di Capri è stata restituita una condizione di maggiore decoro e dignità.

La differenza tra la situazione precedente e quella attuale, documentata dalle eloquenti immagini, è una ulteriore testimonianza della attenzione rivolta dall’Amministrazione e dalla Società Capri Servizi su una delle attività più delicate per il servizio.

“Particolare soddisfazione – dichiarano i rappresentanti dell’Amministrazione e della Capri Servizi – per i primi risultati ottenuti. Ci piace sottolineare la immediata disponibilità dei cittadini a voler collaborare per risolvere un problema che si trascinava da troppi anni. Santa Teresa e Sant’Anna sono due siti storici del centro di Capri che, soprattutto per rispetto al loro valore storico e monumentale, non potevano essere degradati a punti di concentrazione dei rifiuti dell’intera area in cui ricadono. Siamo consapevoli che non bisogna ancora fermarsi e, mentre per Sant’Anna si dovrà completare l’opera con una ulteriore manutenzione “edilizia”, già sono allo studio altre iniziative che riguarderanno le zone di Longano-Sopramonte allo scopo di eliminare i punti di raccolta “all’aperto” che, sicuramente, offrono una spettacolo poco decoroso e dignitoso ai siti che li ospitano. Sarà, anche in quel caso, necessaria la sensibilità e la collaborazione della popolazione ma siamo certi che, come per le situazioni già attivate, la risposta sarà più che positiva. Riusciremo, così, anche a migliorare la raccolta differenziata che già ha superato da tempo abbondantemente il 50%.”