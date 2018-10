Capri, 15enne dà fuoco per gioco al Monte Solaro

Capri: Diede fuoco a un cumulo di foglie secche con un accendino causando l’incendio di circa un ettaro di vegetazione del Monte Solaro, il punto più alto dell’isola di Capri. Un incendio per estinguere il quale, lo scorso 30 settembre, fu necessario l’intervento di squadre dei Vigili del Fuoco, di 2 elicotteri antincendio, della protezione civile e di volontari. L’autore è stato individuato dai carabinieri ed ha solo 15 anni. E’ analizzando le immagini di sistemi di videosorveglianza e ricostruendo le presenze in zona delle ultime ore, che i militari anche sono riusciti ad accertare che poco prima sette giovani erano saliti verso la cima per poi ridiscenderne a distanza di tempo con l’aria spaventata.

Foto Ansa