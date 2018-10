Torna il maltempo per il ponte dei Morti. La Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Campania, ha diramato un comunicato in cui fa sapere che le condizioni meteorologiche, peggioreranno da domani. Si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. Come avvenuto questo lunedì, il vento di libeccio spirerà forte, con venti molto forti sulle zone costiere, misti a raffiche di temporale, con il mare che si presenterà prevalentemente agitato, con possibili mareggiate. Precipitazioni intense si verificheranno sulle zone montuose, con possibile riduzione della visibilità. La Protezione Civile ha indicato criticità idrogeologiche a partire dalle ore 8 di domani mattina, per ventiquattr’ore: il livello di allerta è arancione su Napoli, le isole e l’area Vesuviana, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentina e la Costiera amalfitana, inclusi Monti Sarno e Picentini e fino all’Alto Sele. Sul resto della Campania è indicata invece allerta gialla.