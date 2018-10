CAMPANIA, ANAS: TRATTO CHIUSO SULLA STATALE 85 “VENAFRANA”, A VAIRANO PATENORA, IN PROVINCIA DI CASERTA A CAUSA DI UN INCIDENTE

Anas comunica che, a causa di un incidente fra un mezzo pesante e un veicolo leggero, lungo la strada statale 85 “Venafrana”, in entrambe le direzioni, il tratto è temporaneamente chiuso al km 1,600 all’interno dell’area comunale di Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Due persone sono rimaste ferite, mentre sul piano viabile sono presenti delle balle di fieno perse dal mezzo pesante.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per prestare i soccorsi e ripristinare al più presto la normale circolazione.

